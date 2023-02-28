Бельгія заморозила десятки мільярдів євро російських активів

Мінфін Бельгії заморозив 58 млрд. євро російських активів. Цей показник став найбільшим серед країн-членів Євросоюзу, пише Олег Васьків, РБК-Україна.

У той же час були заблоковані фінансові операції РФ на суму 191 мільярд євро, які стосуються 1 789 компаній і громадян держави-терориста, внесених до списку санкцій ЄС.

Зазначається, що митниця посилено контролює імпорт та експорт щодо Росії та Білорусії. Заблоковано 529 контейнерів до отримання додаткових даних щодо призначення товарів.

Крім того, до прокуратури подано 19 офіційних звітів про порушення імпорту та експорту, ще 15 готуються до подання.

Ван Петегем зазначив, що активно виступає за тісну координацію в рамках Європейського Союзу щодо застосування санкцій.