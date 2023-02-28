ISW: Путін хоче звинуватити Україну і Захід у загрозі існуванню РФ
Фахівці Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що риторика президента Росії Володимира Путіна зводиться до намагання звинуватити Україну і Захід у загрозі існуванню РФ у відповідь на невдачі загарбників на полі бою, повідомляє Українська правда.
Російські офіційні особи просувають інформаційну операцію, яка помилково представляє війну Росії в Україні як критично важливу для подальшого існування Російської Федерації.
У звіті нагадують, що в інтерв'ю телеканалу "Россия-1" Путін сказав, що не знає, чи зможе "такий етнос, як російський народ, вижити в тому вигляді, в якому він існує сьогодні", якщо Заходу вдасться "зруйнувати Російську Федерацію і встановити контроль над її осколками".
Крім того, заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв звинуватив Захід у розпалюванні нинішньої ситуації в Україні з часів розпаду Радянського Союзу і зробив висновок, що "спокійна міць нашої великої країни і авторитет її партнерів є запорукою збереження майбутнього всього нашого світу".
"Риторика Путіна і Медведєва є частиною інформаційної операції, яка представляє війну в Україні як екзистенціально важливу для подальшого виживання пострадянської Російської Федерації, що, ймовірно, є спробою представити війну як таку, що має більш високі ставки для Росії і Заходу, ніж є насправді", – ідеться у звіті.
Експерти припускають, що Путін сподівається створити інформаційні умови для звинувачення України і Заходу в тому, що вони загрожують існуванню Російської Федерації у відповідь на російські військові невдачі і підтримку Заходом українських перемог.
"Мова Путіна покликана підживлювати підтримку війни в Росії і розпалювати на Заході побоювання щодо нестабільності, яка настане після розпаду Росії, щоб стримувати західну підтримку України і переконати Захід примусити Київ прийняти російські вимоги", – зазначають фахівці.
За даними, зібраними інститутом для аналізу, українські сили готуються до весняного контрнаступу на півдні України.
За попередніми оцінками ISW російського військового потенціалу вздовж лінії фронту в Запорізькій області, в України є можливості провести контрнаступ у цьому стратегічно важливому регіоні.
Також у звіті йдеться про те, що російські війська впроваджують нову штурмову тактику, щоб компенсувати поточні обмеження бойової потужності у відповідь на постійні невдачі в наступальних операціях.
"Штурмові загони, можливо, зможуть досягти тактичних переваг за рахунок своєї простоти, але, імовірно, швидко втратять свої позиції через малий розмір і тактику виснаження. Російські війська навряд чи зможуть швидко здійснити оперативно значущі прориви за допомогою цієї формації", – підсумовують аналітики.
Основні висновки від ISW за 27 лютого:
- Російські посадовці просувають інформаційну операцію, яка хибно представляє війну Росії в Україні як таку, що є критично важливою для подальшого існування Російської Федерації.
- Вони продовжують проводити інформаційні операції, намагаючись перешкодити наданню Заходом військової допомоги Україні.
- Українські війська готуються до весняного контрнаступу на півдні України.
- Російські війська впроваджують нову тактику штурму, щоб компенсувати поточні обмеження бойових можливостей у світлі постійних невдач у наступальних операціях.
- Директор Центральної розвідки США Вільям Бернс заявив, що ЦРУ впевнене, що китайське керівництво розглядає можливість надання летальної зброї Росії, але не прийняло остаточного рішення і поки що не надало летальної допомоги РФ.
- Українські офіційні особи заявили, що російські війська концентрують сили і нарощують активність уздовж лінії фронту в Луганській області.
- Російські війська продовжували наземні обстріли на північний захід від Сватового та поблизу Кремінної.
- Окупанти також продовжували наземні обстріли вздовж усієї лінії фронту в Донецькій області, а російські джерела поширювали інформацію про те, що сили групи "Вагнера" мають територіальні здобутки на північ від Бахмута.
- Українські офіційні особи повідомили, що російські сили продовжують зосереджуватися на створенні оборонних укріплень на східному (лівому) березі Херсонської області та в Криму.
- Загарбники продовжують витрачати і без того обмежені запаси високоточних боєприпасів.
- Російські чиновники оголосили, що з 1 березня на окупованих територіях набудуть чинності всі заходи соціальної підтримки.