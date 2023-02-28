ISW: Путін хоче звинуватити Україну і Захід у загрозі існуванню РФ

Фахівці Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що риторика президента Росії Володимира Путіна зводиться до намагання звинуватити Україну і Захід у загрозі існуванню РФ у відповідь на невдачі загарбників на полі бою, повідомляє Українська правда.

Російські офіційні особи просувають інформаційну операцію, яка помилково представляє війну Росії в Україні як критично важливу для подальшого існування Російської Федерації.

У звіті нагадують, що в інтерв'ю телеканалу "Россия-1" Путін сказав, що не знає, чи зможе "такий етнос, як російський народ, вижити в тому вигляді, в якому він існує сьогодні", якщо Заходу вдасться "зруйнувати Російську Федерацію і встановити контроль над її осколками".

Крім того, заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв звинуватив Захід у розпалюванні нинішньої ситуації в Україні з часів розпаду Радянського Союзу і зробив висновок, що "спокійна міць нашої великої країни і авторитет її партнерів є запорукою збереження майбутнього всього нашого світу".

"Риторика Путіна і Медведєва є частиною інформаційної операції, яка представляє війну в Україні як екзистенціально важливу для подальшого виживання пострадянської Російської Федерації, що, ймовірно, є спробою представити війну як таку, що має більш високі ставки для Росії і Заходу, ніж є насправді" , – ідеться у звіті.

Експерти припускають, що Путін сподівається створити інформаційні умови для звинувачення України і Заходу в тому, що вони загрожують існуванню Російської Федерації у відповідь на російські військові невдачі і підтримку Заходом українських перемог.

"Мова Путіна покликана підживлювати підтримку війни в Росії і розпалювати на Заході побоювання щодо нестабільності, яка настане після розпаду Росії, щоб стримувати західну підтримку України і переконати Захід примусити Київ прийняти російські вимоги" , – зазначають фахівці.

За даними, зібраними інститутом для аналізу, українські сили готуються до весняного контрнаступу на півдні України.

За попередніми оцінками ISW російського військового потенціалу вздовж лінії фронту в Запорізькій області, в України є можливості провести контрнаступ у цьому стратегічно важливому регіоні.

Також у звіті йдеться про те, що російські війська впроваджують нову штурмову тактику, щоб компенсувати поточні обмеження бойової потужності у відповідь на постійні невдачі в наступальних операціях.

"Штурмові загони, можливо, зможуть досягти тактичних переваг за рахунок своєї простоти, але, імовірно, швидко втратять свої позиції через малий розмір і тактику виснаження. Російські війська навряд чи зможуть швидко здійснити оперативно значущі прориви за допомогою цієї формації" , – підсумовують аналітики.

Основні висновки від ISW за 27 лютого: