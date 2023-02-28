Погода в Україні на 28 лютого: хмарно, в деяких областях сніг та дощ

Сьогодні, 28 лютого, в Україні буде хмарно з проясненнями, місцями опади. Про це йдеться у повідомленні Укргідрометцентру, повідомляє Ділова столиця.

Вранці в Україні, крім північних та північно-західних областей, невеликий сніг, на півдні та сході з дощем, у східних областях помірні опади. Вдень без істотних опадів.

На Прикарпатті, в центральних та східних областях на дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі вдень 0-5° тепла, на Закарпатті до 9°. У південній частині 3-8° тепла, у Криму 9-13°, у Карпатах удень близько 0°.

На Київщині хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вдень 0-5 ° тепла, у Києві 1-3 ° тепла.