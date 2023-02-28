ЄС оприлюднив текст угоди між Косово та Сербією про нормалізацію відносин

Європейський Союз опублікував текст угоди про нормалізацію відносин, яку Косово та Сербія підтримали напередодні після переговорів у Брюсселі, повідомляє Українська правда.

Згідно з договором, Косово та Сербія погодилися розвивати між собою нормальні, добросусідські відносини на основі рівноправності та взаємно визнавати відповідні документи та національну символіку, включаючи паспорти, дипломи, номерні знаки та митні печатки.

Косово та Сербія погодилися керуватися цілями та принципами, викладеними у Статуті ООН, особливо принципами суверенної рівності всіх держав, поваги до їх незалежності, автономії та територіальної цілісності, права на самовизначення, захисту прав людини та недискримінації.

Будь-які суперечки між собою вони обіцяють вирішувати виключно мирними засобами та утримуються від загрози силою чи її застосування.

Сербія не заперечуватиме проти членства Косова в будь-якій міжнародній організації.

Сербія та Косово не блокуватимуть прогрес один одного на шляху до ЄС і не заохочуватимуть інших до блокування на основі власних заслуг.

Вони погодилися поглиблювати майбутню співпрацю у сферах економіки, науки і технологій, транспорту та зв'язку, судових та правоохоронних відносин, пошти та телекомунікацій, охорони здоров'я, культури, релігії, спорту, захисту навколишнього середовища, зниклих безвісти, переміщених осіб та інших аналогічних сфер шляхом ув'язнення конкретних угод.

Косово погодилося забезпечити належний рівень самоврядування для своєї сербської громади, включаючи можливість фінансової підтримки Сербією та прямий канал зв'язку для сербської громади з урядом Косова.

Косово та Сербія офіційно закріплять статус Сербської Православної Церкви у Косові та забезпечать надійний рівень захисту об'єктів сербської релігійної та культурної спадщини відповідно до існуючих європейських моделей.

Косово та Сербія розмістять постійні представництва. Практичні питання, пов'язані зі створенням місій, розглядатимуться окремо.

Косово та Сербія створять спільний комітет під головуванням ЄС для моніторингу виконання цієї угоди.

Незважаючи на те, що ця угода є важливим кроком нормалізації, обидві сторони продовжуватимуть з новим поштовхом процес діалогу під керівництвом ЄС, який має призвести до юридично обов'язкової угоди про всебічну нормалізацію їхніх відносин.

Лідери Сербії та частково визнаного Косово Александар Вучич та Альбін Курті на зустрічі у Брюсселі 27 лютого попередньо підтримали план нормалізації відносин, який розробили Франція та Німеччина.

ЄС виступає посередником у переговорах між Сербією та Косово з 2011 року, але лише деякі з 33 угод, які були підписані, були втілені у життя.