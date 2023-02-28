Ситуація на фронті на ранок 28 лютого: інформація Генштабу

Минулої доби, 27 лютого, Сили оборони відбили більше 60 атак росіян на 5 напрямках. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ, повідомляє Ділова столиця.

"Російська Федерація основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби наші воїни відбили більше 60 атак противника на зазначених напрямках" , - кажуть у відомстві.

Окупанти завдали 8 ракетних та 32 авіаційних ударів, здійснили 85 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Загроза подальших ракетних ударів є значною по всій території України.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямах формування наступальних угруповань ворога не фіксували. Окупанти обстріляли Тимоновичі та Берилівку Чернігівської області, Старикова, Бруська, Бивалино, Гурток, Манухівку, Атинське, Порозок Сумської області та Червону Зорю, Ветеринарне, Стрілеччю, Гатище, Вовчанськ та Вовчанські Хутори Харківської області.

У Куп'янському та Лиманському напрямках противник провів безуспішні наступальні дії в районах Макіївки, Майданчику, Кремінної, Діброви та Білогорівки Луганської області. Обстріляв з артилерії райони Дворічної, Лимана Першого, Гряниківки, Курилівки, Кислівки та Табаївки Харківської області, Новоселівського, Невського, Краснопопівки та Діброви — Луганської та Спірної та Роздолівки Донецької області.

На Бахмутському — Сили оборони відбили атаки противника в районах Васюківки, Оріхово-Василівки, Берхівки, Ягідного та Бахмута Донецької області. Ворожі обстріли зазнали Желєзнянське, Дубово-Василівка, Берхівка, Бахмут, Іванівське, Ступочки, Костянтинівка, Кліщіївка, Залізне, Озарянівка, Майорськ, Південний та Нью-Йорк.

На Авдіївському та Шахтарському противник продовжує атакувати позиції ЗСУ, зробив кілька безуспішних наступів у напрямку Кам'янки, Красногорівки та Мар'їнки Донецької області. Обстріляв з артилерії та мінометів райони Авдіївки, Ластівчиного, Нетайлового, Водяного, Першотравневого, Красногорівки, Невельського, Мар'їнки, Богоявленки, Новомихайлівки, Великої Новосілки, Ненудного та Вугледару.

На Запорізькому – під вогнем були райони понад 20 населених пунктів. Серед них — Времівка та Новопіль Донецької області, Камишеваха, Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Чарівне, Оріхів та Новоандріївка Запорізької області.

На Херсонщині від артилерійського вогню окупантів постраждали 25 населених пунктів Херсонської області, зокрема Гаврилівка, Качкарівка, Веселе, Тягинко, Інженерне, Антонівка, Берегове та Херсон.

За даними штабу, росіяни обмежують пересування цивільного населення на території Херсонської області. Зокрема, в'їзд до Проміню дозволено лише громадянам з місцевою реєстрацією та за спеціальним пропуском.

Минулої доби підрозділи Сил оборони знищили 11 іранських ударних безпілотників типу Shahed-136 і 1 типу Zala.

Авіація Сил оборони завдала 4 ударів по районах зосередження окупантів. А підрозділи ракетних військ та артилерії вразили 1 пункт управління, 2 райони зосередження живої сили противника та 2 позиції протиповітряної оборони.