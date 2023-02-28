У Генштабі ЗСУ назвали втрати росіян за добу

Сили оборони України з початку повномасштабного російського вторгнення 24 лютого 2022 року знищили близько 149 240 оккупантів, 550 з них — за останню добу. Про це йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ, повідомляє Ділова столиця.

Так, загальні бойові втрати російської армії станом на ранок 28 лютого становлять: