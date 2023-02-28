У Генштабі ЗСУ назвали втрати росіян за добу
Сили оборони України з початку повномасштабного російського вторгнення 24 лютого 2022 року знищили близько 149 240 оккупантів, 550 з них — за останню добу. Про це йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ, повідомляє Ділова столиця.
Так, загальні бойові втрати російської армії станом на ранок 28 лютого становлять:
- особового складу – близько 149240 (+550) осіб ліквідовано;
- танків - 3388 (+3);
- бойових броньованих машин – 6630 (+9);
- артилерійських систем – 2383 (+3);
- РСЗВ - 478 (+3);
- коштів ППО – 247;
- літаків – 300;
- вертольотів – 288;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2051 (+3);
- крилатих ракет - 873;
- кораблів/катерів - 18;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5252 (+4);
- спецтехніки – 230.