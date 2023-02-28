У Генштабі ЗСУ назвали втрати росіян за добу

У Генштабі ЗСУ назвали втрати росіян за добу

Сили оборони України з початку повномасштабного російського вторгнення 24 лютого 2022 року знищили близько 149 240 оккупантів, 550 з них — за останню добу. Про це йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ, повідомляє Ділова столиця.

Так, загальні бойові втрати російської армії станом на ранок 28 лютого становлять:

  • особового складу – близько 149240 (+550) осіб ліквідовано;
  • танків - 3388 (+3);
  • бойових броньованих машин – 6630 (+9);
  • артилерійських систем – 2383 (+3);
  • РСЗВ - 478 (+3);
  • коштів ППО – 247;
  • літаків – 300;
  • вертольотів – 288;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2051 (+3);
  • крилатих ракет - 873;
  • кораблів/катерів - 18;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5252 (+4);
  • спецтехніки – 230.

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