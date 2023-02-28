Мешканцям Одеси повернули світло, але можливі локальні аварії

В Одесі та Одеському районі повністю відновили електропостачання для місцевих жителів. Про це повідомили у енергохолдингу ДТЕК увечері 27 лютого, повідомляє Ділова столиця.

"За 4 години енергетикам ДПЕК вдалося повністю повернути світло мешканцям Одеси та Одеського району одразу після завершення ремонту обладнання "Укренерго"" , - кажуть у компанії.

Якщо світла в будинку немає, може бути пов'язане з локальними аваріями.