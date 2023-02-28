Західні компоненти для зброї постачаються в РФ досі – звіт

Компоненти західного виробництва в зброї, яку Росія використовує у війні проти України та для скоєнна воєнних злочинів, постачаються до країни-агресора протягом місяців після повномасштабного вторгнення. Про це йдеться у звіті Міжнародного партнерства з прав людини (МППЛ) та Незалежної антикорупційної комісії (NAKO, організація в рамках Transparency International), повідомляє Економічна правда.

Так, західні компоненти подвійного призначення продовжували надходити до Росії і наприкінці 2022 року. Зокрема, західні компоненти використовувалися і продовжують використовуватися в зброї, задіяній у ймовірних військових злочинах Росії.

Митні дані засвідчили, що три західні технологічні компанії продовжили експортувати до Росії тисячі компонентів, вартість яких сягає мільйони доларів, в листопаді 2022 року. Дві з них виробляють компоненти подвійного призначення, які Росія шукає для виробництва та ремонту свого військового обладнання, та одна з яких виготовляє тип специфічного компоненту, необхідного російським військовим для навігації та таргетування.

Торгові дані свідчать про те, що компоненти, вироблені компаніями Harting, Trimble та TE Connectivity, продовжують імпортуватися в Росію через офіційних дистриб’юторів або через треті країни, такі як Гонконг та Туреччина.

За висновками звіту чотири ключові російські збройні системи, що використовуються для здійснення ймовірних військових злочинів, наприклад – ударів по житлових будинках, цивільній інфраструктурі та електростанціях, в різній мірі залежать від компонентів західного виробництва.

При цьому існуючі санкції, правила та їх правозастосування, спрямовані на обмеження доступу Росії до західних технологій подвійного призначення, недостатні, про що свідчить той факт, що експорт до Росії компаніями, що виробляють такі компоненти, які потрібні Кремлю, продовжується.

Автори звіту вважають, що політикам та бізнесу необхідно усвідомити та публічно визнати наявність проблеми, провести перегляд існуючих санкцій та заходів експортного контролю, а також покращити відстеження кінцевих користувачів.