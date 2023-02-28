Розвідка Британії: Як втрата літака А-50У в Мачулищах зашкодить РФ
Втрата літака далекої розвідки ДРЛВ А-50У, який днями був пошкоджений внаслідок вибуху на військовому аеродромі "Мачулищі" в Білорусі, буде відчутною для російського війська. Про це йдеться у зведенні Міністерства оборони Великої Британії, повідомляє Ділова столиця.
За даними британської розвідки, пошкодження літака офіційно ще не підтверджені.
"Однак втрата A-50У була б відчутною, оскільки він має вирішальне значення для російських повітряних операцій, забезпечує картину бойового повітряного простору", — кажуть у міністерстві
У Міноборони додали, що в російській армії через цей інцидент залишиться в експлуатації лише 6 оперативних А-50У, що ще більше обмежить повітряні операції.
26 лютого вранці на військовому аеродромі "Мачулищі" за 12 км від Мінська пролунали два вибухи, зазнали пошкоджень техніка й один літак.
Внаслідок вибухів сильні пошкодження отримав російський військовий літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50. Постраждали передня та центральна частини літака, пошкоджена авіоніка та радіолокаційна антена.
За інформацією ЗМІ, вибухи організували білоруські партизани за допомогою безпілотників.