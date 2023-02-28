Зеленский хочет в этом году начать переговоры о членстве Украины в ЕС

Год назад Украина закрепила за собой статус кандидата, теперь пора начинать переговоры о вступлении в Европейский Союз. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Деловая столица.

"Украина всегда была Европой, Украина всегда будет Европой. Мы уже гарантировали это. Год назад, на пятый день полномасштабной войны, Украина подала заявку на вступление в Евросоюз и закрепила за собой статус кандидата. В этом году пора принять решение о начале переговоров о членстве" , — написал он в Twitter.

"Именно Украина объединила ЕС, как никогда раньше. Именно Украина защищает европейские ценности для будущих поколений. Вместе в борьбе, вместе в победе. Да здравствует Европа! Да здравствует свобода!" – добавил глава государства.

It’s Ukraine that has brought the EU together like never before. It’s ???????? that’s defending European values for generations to come. It’s Ukraine where Europe becomes whole, free, and at peace. Together in struggle, together in victory. Long live Europe! Long live freedom! 2/2 pic.twitter.com/0WdcWNkz8P — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 28, 2023



