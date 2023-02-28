Зеленский провел очередное заседание Ставки: что обсуждали

Президент Владимир Зеленский во вторник провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего, на которой командующие группировок доложили о ходе боевых действий в районах ответственности, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

"Члены Ставки рассмотрели общую оперативную обстановку и вероятный характер действий противника в ближайшее время".

Докладывали главнокомандующий Вооруженных сил Валерий Залужный и начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

Также на Ставке рассмотрели состояние обеспечения сил обороны боеприпасами и техникой, ход подготовки украинских военнослужащих за рубежом, в частности, потребности сил обороны по численности и специальностям.

К заседанию Ставки присоединились члены правительства, руководители силовых ведомств и правоохранительных органов.