Блинкен пообещал удар по китайским компаниям в случае поставок оружия России

Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил обеспокоенность администрации Джо Байдена тем, что Китай рассматривает возможность оказания смертоносной помощи России в ее войне против Украины, и предупредил, что Пекин столкнется с последствиями такого шага, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает CNN.

"Мы очень четко предупредили Китай о последствиях предоставления такой поддержки. Мы без колебаний нанесем удары по китайским компаниям или частным лицам, которые нарушают наши санкции или иным образом участвуют в поддержке военных действий России" , - сказал он на пресс-конференции в Казахстане.

Блинкен сказал, что поднял этот вопрос "напрямую" с высокопоставленным дипломатом Китая Ван И, когда встретился с ним на полях Мюнхенской конференции по безопасности, а президент США Джо Байден поднял этот вопрос с президентом Китая Си Цзиньпином в Индонезии в ноябре.

Если бы Китай поддержал военные действия России, это создало бы "серьезную проблему" для американо-китайских отношений, а также отношений Китая с другими странами мира, сказал Блинкен, добавив, что он надеется, что Китай серьезно отнесется к предупреждениям США и воздержится от помощи России.

"Китай не может делать и одно и другое, когда речь идет о российской агрессии в Украине. Нельзя, с одной стороны, выдвигать мирные предложения, а с другой - фактически подливать пламя пожара, разожженного Россией" , - сказал Блинкен.

Напомним, в Госдепе США заявили, что планы Китая принять белорусского диктатора Александра Лукашенко являются еще одним подтверждением того, как Пекин пытается усилить свое взаимодействие с РФ.