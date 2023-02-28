Израиль продлил визы украинским беженцам еще на два месяца

Израиль продлил визы для граждан Украины, которые находятся в стране, до 30 апреля 2023 года, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Управление по вопросам населения и иммиграции Израиля.

Сообщается, что заместитель министра внутренних дел Майкл Малькиали обновил политику по поводу пребывания граждан Украины в Израиле.

Сообщается, что туристические визы будут продлены автоматически для всех украинцев, которые находятся в Израиле законным образом на момент начала полномасштабной войны и до 30 апреля 2023 года.

Кроме того, работодатели граждан Украины, которые находятся в Израиле по туристической визе, могут не опасаться штрафов в том случае, если их работник находится в Израиле более 90 дней.

Согласно новому распоряжению, работодатель не получит штраф только в том случае, если его работник въехал в Израиль до 30 сентября 2022 года.

Напомним, Украина считает Израиль своим союзником, несмотря на публично выраженное разочарование относительно нейтральной позиции страны в отношении российского вторжения.

К тому же визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Киев может состояться в ближайшее время.