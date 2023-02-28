Разведка Италии: Россиянам нужна оперативная пауза для подготовки к долгой войне

Итальянская разведка считает, что сейчас россиянам нужна оперативная пауза для подготовки к долгой войне в условиях западных санкций, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в представленном парламенту Италии отчете спецслужб, сообщает La Stampa.

"Для россиян оперативная пауза необходима для восстановления и подготовки к длительной войне. Москва пытается использовать этот период относительной стагнации для перезапуска деятельности российского военно-промышленного комплекса, который, оставаясь значительным с точки зрения производственных мощностей, начинает испытывать влияние западных санкций" , - говорится в отчете.

Это то, что мы читаем в ежегодном отчете итальянской разведки для парламента, представленном сегодня.

Также, по мнению итальянской разведки, наблюдается снижение поддержки войны в российском обществе.

"Хотя значительная часть российского населения продолжает поддерживать работу российского руководства, благодаря распространению пропаганды в СМИ, наблюдается снижение консенсуса в общественных опросах, о чем также свидетельствует количество людей, которые покидают страну" , - подчеркивается в ежегодном отчете.

Итальянская разведка также ожидает, что Россия будет продолжать кибератаки и дезинформацию в странах НАТО,

"Москва не прекратит вмешиваться в политическую динамику и процессы принятия решений в странах НАТО, - считает итальянская разведка, - прибегая еще больше, чем в прошлом, к принудительным и манипулятивным методам, таким как кибератаки, дезинформация, шантаж и использование таких рычагов, как миграция и энергетика, причем последние обречены на потерю актуальности ввиду стремления Запада найти альтернативы энергетической зависимости от России".

В то же время, по мнению разведки Италии, применение Россией ядерного оружия маловероятно.

В документе отмечается, что "внимание национальной разведки усилено относительно рисков эскалации, связанных с продолжением конфликта, в том числе угрозы применения ядерного оружия Россией, которая на момент подготовки этого доклада оценивается как маловероятная".

Как сообщалось, разведка Латвии считает, что Россия не планирует прекращать военные действия в Украине и все еще рассматривает возможность возобновления наступления на Киев.