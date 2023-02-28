СМИ: Лукашенко прилетел в Китай для встречи с Си Цзиньпином

Белорусский диктатор Александр Лукашенко 28 февраля прибыл в Китай. Он планирует встретиться с лидером КНР Си Цзиньпином, сообщает Новое время.

Об этом сообщает провластное издание Белта.

Самолет Лукашенко совершил посадку в аэропорту Пекина. Он планирует пробыть в Китае до 2 марта, чтобы провести «ряд встреч с высшими должностными лицами КНР и руководством ведущих китайских корпораций».

Пропагандисты сообщают, что Лукашенко и Си проведут переговоры в узком и расширенном составах. Ожидается, что по итогам переговоров будет подписан «большой пакет документов по развитию отношений в ключевых сферах».

МИД Китая 24 февраля опубликовал мирный план со своими идеями по урегулированию войны России против Украины. Он состоит из 12 пунктов, среди которых призыв к прекращению огня, отмене санкций и возобновлению переговоров.

В документе никаких упоминаний о выводе российских войск с оккупированных территорий Украины, но есть пункт об уважении суверенитета всех стран. Пекин также четко выступил против применения ядерного оружия.

Президент США Джо Байден отверг китайский «мирный план», заявив, что его реализация выгодна только России. Президент Украины Владимир Зеленский считает положительным тот факт, что Пекин начал говорить об Украине, но не согласился с некоторыми пунктами.

28 февраля Лукашенко заявил, что Украина должна «немедленно заключить мирный договор с РФ».