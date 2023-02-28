ОК "Юг": Россия вывела в Черное море 5 носителей крылатых ракет "Калибр"

Россия вывела в Черное море корабельную группировку, в которую входит 5 носителей крылатых ракет "Калибр", сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении Оперативного командования "Юг".

"Корабельная группировка врага в Черном море существенно увеличена, несмотря на умеренный шторм. Сейчас там уже 17 кораблей, среди которых 5 ракетоносителей, включая 2 подводных. Общий залп "Калибров" может достигать 32 ракет" , — говорится в сообщении.

28 февраля Россия проводит в Балтийском море обучение ракетных судов, оснащенных крылатыми ракетами "Калибр".