Зеленский встретился с прокурором Международного уголовного суда

Во вторник, 28 февраля, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с прокурором Международного уголовного суда Каримом Ханом, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении главы государства в Facebook.

"С первого дня полномасштабного вторжения России наше государство испытывает поддержку со стороны Международного уголовного суда" , — заявил президент.

Зеленский сообщил, что во время встречи с прокурором Международного уголовного суда Каримом Ханом он заявил, что ужасные преступления, совершившие на территориях Украины российские оккупанты, не должны остаться безнаказанными.

"Для нас важно услышать сигналы о поддержке и важности правосудия. Это значит, что мы не одни в желании добиться справедливости для Украины и совместно сможем вернуть справедливость для Европы и мира. Чтобы такие ужасные преступления не могли повториться в будущем даже теоретически" , — подчеркнул глава государства.

Следственная группа из Нидерландов собрала доказательства военных преступлений России против Украины для Международного уголовного суда.

В декабре 2022 года Хан заявил, что Международный уголовный суд (МКС) способен эффективно рассматривать военные преступления, совершенные Россией в Украине. Прокурор назвал МКС правильным местом для преследования преступления агрессии, акта нападения на другую страну, и добавил, что этот суд имеет полномочия судить глав государств.