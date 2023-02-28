СМИ: Германия отправит в течение года в Украину две системы ПВО Skynex

Германия отправит в течение этого года в Украину две системы ПВО малого радиуса действия Skynex, сообщает Новое время.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на генерального директора немецкого концерна Rheinmetall AG Армина Паппергера.

Паппергер сообщил, что две системы Skynex, стоимость которых составляет 212 млн долларов, были заказаны немецким правительством. По его информации, системы будут отправлены в Украину уже в этом году.

Гендиректор концерна добавил, в противном случае Германия самостоятельно использовала б эти ПВО для собственной защиты.﻿

Ранее сообщалось, что по заказу правительства Германии компания Rheinmetall начала доставку в Украину автоматизированных систем разведки SurveilSPIRE, которые используют для мониторинга больших участков местности с привлечением малого количества персонала.