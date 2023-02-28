Россия окончательно вышла из договоров Совета Европы

Российский президент Владимир Путин во вторник подписал закон о прекращении действия в отношении Российской Федерации договоров, заключенных в рамках Совета Европы - РФ не является членом этой международной организации с марта 2022 года, сообщает Европейская правда.

Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации России.

Закон, проект которого Путин внес в российский парламент в январе 2023 года, признает утратившими силу в отношении России с 16 марта 2022 года 21 международный договор.

Среди них - Устав Совета Европы, Конвенция о защите прав человека и основных свобод, Европейская конвенция о предотвращении терроризма, Европейская хартия местного самоуправления, Социальная хартия.

Напомним, в марте 2022 года Парламентская ассамблея Совета Европы приняла решение об изгнании РФ, а также призвала предоставить Украине средства защиты воздушного пространства. Перед этим Россия, поняв, что не избежит исключения, подала в Страсбург заявление о самостоятельном выходе.

Европейский суд по правам человека постановил приостановить рассмотрение всех жалоб против Российской Федерации, но позже их возобновил. Сама же РФ в июне решила не выполнять решения ЕСПЧ, вынесенные после 15 марта 2022 года.

Генсек Совета Европы заявила, что Россия согласно международному праву все равно обязана выполнять решения ЕСПЧ, принятые против нее.