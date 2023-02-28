В США рассказали, когда военные ВСУ завершат обучение на Patriot

Соединенные Штаты подготовили более 4000 украинских военных для того, чтобы они смогли пользоваться ракетной системой Patriot, сообщает РБК-Украина.

Об этом пишет CNN.

Как рассказал американский генерал Дуглас Симс, подготовка украинских военных продолжается не только в США, но и по всей Европе.

"Коллективная подготовка продолжается по всей Европе и резко увеличивает украинские объединенные вооруженные организации. В целом с января американские военные научили более 1000 украинцев, доказав общее количество обученных Соединенными Штатами чуть более 4000" , - сказал он.

Он также отметил, что учения на ракетной системе Patriot, проходящие в Форт-Стилл, вскоре закончатся.

"Вооруженные силы США вскоре завершат подготовку и оснащение первой в Украине батареи Patriot" , - рассказал он.

Симс считает, что наши военные смогут использовать Patriot так же эффективно, как и другие системы ПВО.

Напомним, что украинские военные прибыли в Оклахому (США) для участия в учениях по использованию системы противоракетной обороны Patriot.

Украина уже весной получит от Франции и Италии комплексы противовоздушной обороны SAMP-T. Военные уже отправились на учебу.