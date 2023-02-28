Шмыгаль: Украина проведет аудит законодательства на соответствие праву ЕС

Украинское правительство для скорейшего начала переговоров о вступлении в Европейский Союз инициирует самоаудит законодательства на соответствие европейскому, сообщает Европейская правда.

Об этом на заседании правительства во вторник заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Сейчас важно провести точную оценку наших усилий, увидеть слабые места и понять, где следует усилиться. Для этого принимаем постановление о селф-скрининге (или самоаудите) украинского законодательства на предмет его соответствия европейским стандартам" , - цитирует Шмыгаля пресс-служба правительства.

Согласно решению Кабмина, до 30 июня 2023 года министерства и центральные органы исполнительной власти должны осуществить самоаудит, а до 30 августа - подать правительству отчет с предложениями, как согласовать секторальное законодательство в соответствии с правом ЕС.

Координировать процесс будет вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Напомним, по итогам саммита Украина-ЕС, который состоялся в Киеве в начале февраля, украинская сторона выразила намерение подготовить Национальную программу адаптации аккіѕ (НПАА) на основе заключения Европейской комиссии относительно заявки Украины на членство в Европейском Союзе.

"ЕС готов оказать техническую поддержку Правительству Украины в этом важном шаге на пути приведения украинского законодательства в соответствие с правом ЕС", - говорилось в итоговом коммюнике саммита.

Ранее во вторник, когда ровно год назад Украина подала заявку на вступление в Европейский Союз, президент Владимир Зеленский заявил, что в этом году настало время для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС.