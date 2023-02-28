ОВА: В Одессе и области будет сокращено время комендантского часа

Со среды, 1 марта, в Одессе и области будет сокращено время длительности комендантского часа, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит сообщение главы Одесской ОВА Максима Марченко в Telegram.

"С 1 марта 2023 года введен на территории Одессы и Одесской области комендантский час с 00.00 до 05.00 часов" , - сообщил он.

Во время действия комендантского часа запрещено пребывание людей на улицах и в других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений.

Отметим, что до этого комендантский час в Одессе действовал с 23.00 до 5.00.

Напомним, в Одессе 27 февраля произошла авария, из-за которой почти весь город и соседние населенные пункты остались без света.

Вечером того же дня энергетики ликвидировали аварию на высоковольтной линии.