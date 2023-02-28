СМИ: Россия вербует палестинских беженцев на войну против Украины

Россия вербует наемников на войну против Украины в лагерях для палестинских беженцев в Ливане, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщил источник в службе безопасности Ливана со ссылкой на ближневосточное издание TML.

По данным источника, вербовщики, связанные с Посольством Палестины в Ливане и группировкой "Хезболла", платят молодым палестинцам $350 в месяц после вступления в ряды российской армии.

Новобранцы являются членами политического движения ФАТХ, которое возглавляет президент Палестинской автономии Махмуд Аббас, а также других организаций, таких как Народный фронт освобождения Палестины.

Большинство из завербованных были рождены после 1969 года, поскольку они не имеют надлежащей регистрации у ливанских властей, что упрощает поездки наемников. В результате, ливанские власти не могут контролировать или отслеживать перемещения завербованных палестинцев. Большинство наемников, направляемых на передовую в Украине, родом из Эйн-аль-Халва — крупнейшего лагеря палестинских беженцев в Ливане.

Террористическая группировка "Хезболла" также активно вербует молодых сторонников, в том числе тех, кто умеет управлять беспилотниками, и людей, имеющих опыт ведения партизанской войны в городских районах.

"У меня нет конкретной информации на этот счет, но я не удивлен, что это произошло, потому что ситуация в лагерях ужасная… И нет работы для молодежи. Неудивительно, что их завербовали для работы с русскими в обмен на выплату им зарплаты, потому что обстановка в лагерях открыта для таких возможностей" , — сказал ливанский эксперт в области безопасности Риад Кахваджи.

Точно неизвестно, сколько палестинцев было завербовано для борьбы на стороне России, но считается, что около 300 человек уже прошли экспресс-обучение в России и отправлены на передовую.

Сообщается, что в лагере беженцев Эйн-Аль-Халва создается и готовится к отправке в Россию в ближайшем будущем еще одна группа из примерно 100 дополнительных бойцов.