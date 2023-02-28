В Гааге будут расследовать атаки России на энергосистему Украины

Международный уголовный суд (Гаага, Нидерланды) будет проводить расследование атак российских военных на объекты энергетической инфраструктуры Украины, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил главный прокурор МУС Карим Хан, который находился с визитом в Киеве со ссылкой на Sky News.

"Я думаю, что в целом мы ясно видим закономерность с точки зрения количества, масштаба и размаха атак на электрические сети Украины, и нам нужно посмотреть, почему это происходит; они законные цели или нет?" , — сказал он.

МУС обладает юрисдикцией для судебного преследования военных преступлений, преступлений против человечности и геноцида на территории Украины, совершенных любой из сторон, и, как ожидается, сосредоточится на высокопоставленных подозреваемых. Однако на расследование таких дел могут уйти годы.

Прокурор Хан сказал, что МУС еще не выдал никаких ордеров на арест по результатам прошлогодней работы в Украине, но он защитил суд и его украинских партнеров.

"Чего люди хотят, так это не пирровой победы" , — сказал он, отвечая на вопрос, сможет ли слишком медленный судебный процесс удовлетворить стремление к справедливости.

Как сообщалось, в Гааге (Нидерланды) будет создан специальный центр по сбору доказательств для трибунала над Россией за широкомасштабную войну против Украины и многочисленные преступления на территории нашей страны.