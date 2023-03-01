The Guardian: Китай тратит миллиарды долларов на пророссийскую пропаганду

В США заявляют, что Китай тратит миллиарды долларов на распространение "ядовитой дезинформации" включая месседжи, которые полностью совпадают с позицией России по поводу Украины. Об этом изданию The Guardian сообщил координатор Центра глобального взаимодействия, органа Государственного департамента США, созданного для "разоблачения и противодействия" иностранной пропаганде и дезинформации Джеймс Рубин, сообщает Украинская правда.

"Колодец отравлен китайской и российской дезинформацией – это губительно" , - сказал он.

Рубин заявил, что Россия и Китай тратят миллиарды долларов на манипулирование информацией, и добавил, что Пекин действует в глобальном масштабе и тратит больше, чем Москва.

По его словам, Китай повторяет и распространяет утверждение России, что войну "развязало НАТО".