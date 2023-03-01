ISW: Как Россия пытается замедлить поставки оружия Украине

Эксперты Института изучения войны (ISW) перечислили информационные операции, которые Россия усиливает, чтобы сдержать и замедлить Запад в предоставлении Украине вооружения, сообщает Украинская правда.

Российские власти, похоже, усиливают продвижение информационных операций под чужим флагом, чтобы отвлечь внимание от отсутствия ощутимых побед на поле боя и замедлить предоставление Западом танков и другой помощи накануне ожидаемых украинских контрнаступлений.

Министерство обороны России 28 февраля обвинило "США и их сообщников" в планах осуществить провокацию в Украине с использованием токсичных химических веществ.

"Очевидный рост количества ложных предупреждений о биохимической и ядерной угрозе сопровождает скоординированную российскую информационную операцию с использованием фальшивых флагов, которая обвиняет Украину в подготовке к вторжению в оккупированное Россией Приднестровье, Молдова" , - отмечают аналитики.

В институте напоминают, что президент России Владимир Путин также снова ввел ядерную риторику в российское информационное пространство во время своего обращения к Федеральному собранию России, когда объявил о намерении России приостановить участие в ДСНВ.

В отчете приходят к выводу: "Министерство обороны России и российские высокопоставленные чиновники, вероятно, усилят свое участие в таких информационных операциях по мере того, как российское наступление в Луганской области будет приближаться к кульминации, а возможности для украинских контрнаступлений будут расти".

Кроме того, эксперты отмечают, что чиновник из оборонного ведомства США поддержал постоянную оценку ISW о том, что маловероятно, что Россия применит ядерное оружие в Украине.

Путин выступил на коллегии Федеральной службы безопасности 28 февраля и подчеркнул роль ФСБ в поддержке войны в Украине в качестве "правоохранительной и контртеррористической структуры".

"Обращение Путина также связывает ФСБ и ее традиционную внутреннюю правоохранительную и антитеррористическую роль с российскими военными усилиями в Украине, чтобы представить российскую победу в войне как необходимую для обеспечения внутренней безопасности России" , - заключают специалисты.

В ISW предполагают, что Кремль пытается возобновить российскую информационную операцию, направленную на ложное изображение России как открытой к переговорам страны, в то время как Запад якобы отказывается от переговоров.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил 28 февраля, что российские официальные лица открыты к переговорам по прекращению войны в Украине, но Украина и Запад должны признать новые "территориальные реалии", связанные с незаконной аннексией Россией оккупированных территорий в Украине.

В отчете института говорится и о том, что, похоже, что Кремль использует президента Беларуси Александра Лукашенко как канал для возобновления этой информационной операции, вероятно, с целью проведения переговоров на выгодных для России условиях и дальнейших задержек в предоставлении Западом критически важного вооружения Украине.

Так, во время своего официального визита в Китай Лукашенко заявил, что Россия готова предпринять шаги к мирному урегулированию и что существует уникальная возможность закончить войну в Украине до того, как Россия поставит свою экономику на более прочную военную основу.

Лукашенко также обвинил Запад и США в том, что они заставляют украинских чиновников отказываться от переговоров с Россией.

Эксперты отмечают, что Кремль и Лукашенко, вероятно, воспользуются обнародованием Китаем "мирного плана" из 12 пунктов, чтобы возобновить существующую российскую информационную операцию, которую Кремль использовал в декабре 2022 года.

Эта информационная кампания, в центре которой была открытость России к переговорам, имела целью побудить западных чиновников предложить упреждающие уступки и заставить Украину вести переговоры на российских условиях, и, вероятно, способствовала задержке с предоставлением западных танков и другого оборудования, необходимого для продолжения украинских механизированных контрнаступлений.

Основные выводы ISW за 28 февраля: