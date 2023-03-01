Ситуация на фронте на утро 1 марта: информация Генштаба

За сутки 28 февраля Силы обороны Украины отразили более 85 атак российских войск на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях﻿. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ, сообщает Деловая столица.

"За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 2 ракетных и 12 авиационных ударов, включая применение 2 БпЛА "Шахед-136". Эти дроны сбили наши воины. Также враг совершил 68 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Пострадали гражданские люди." , — сообщили в ведомстве.

В свою очередь, на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Противник удерживает свои подразделения вблизи государственной границы Украины, однако формирования наступательных группировок в украинском ведомстве не было обнаружили

В течение суток враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Елино, Барановка и Тимоновичи Черниговской области; Рожковичи, Бачевск, Стариковое, Горки, Атинское, Стукаловка, Будки, Волфино, Грабовское на Сумщине и Гатище, Ветеринарное, Стрелеча, Мороховец, Лукьянцы, Терновая, Волчанск, Потихоново, Комиссарово, Ольховатка, Тихое.

На Купянском и Лиманском направлениях россияне вели наступательные действия в районах населенных пунктов Макеевка, Невское, Червонопоповка, Шипиловка и Белогоровка Луганской области, однако успеха не имели. Враг совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Двуречная, Гряниковка, Западное, Лиман Первый, Голубовка, Куриловка, Песчаное, Кисловка, Табаевка Харьковской области; Невское, Краснопоповка, Диброва, Белогоровка Луганской области и Спорное, Раздолевка и Федоровка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник продолжает вести наступление, не прекращая штурмовать город Бахмут. Украинские защитники отбили атаки в районах Орехово-Василовки, Дубово-Василовки, Богдановки, Бахмута, Временного Яра и Белой Горы. Вражеские обстрелы подверглись Железнянскому, Орехово-Василевке, Дубово-Василевке, Бахмуту, Ивановскому, Курдюмовке, Озаряновке, Майорску и Железному Донецкой области.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник продолжает атаковать позиции украинских войск. Совершил безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Каменка, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Марьинка и Победа. Обстрелял районы населенных пунктов Веселое, Орловка, Авдеевка, Водяное, Нетайлово, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Победа, Угледар, Пречистовка, Нескучное и Большая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет оборону, на отдельных участках пытается создать условия для перехода в наступление. Совершает артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Времовка, Зеленое Поле и Новополь Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Гуляйпольское, Железнодорожное, Волшебное, Новоданиловка, Орехов и Новоандреевка Запорожской области; Ильинка, Марганец и Никополь на Днепропетровщине, а также Змиевка, Николаевка, Антоновка, Зеленовка, Камышаны Херсонской области и Херсон.

"В очередной раз фиксируется эвакуация отдельных категорий граждан из временно оккупированного Крыма. В последнее время военнослужащие российских оккупационных войск, дислоцируемые в Перевальном, отправляют свои семьи в россию" , — добавляют в Генштабе.

Кроме того, за минувшие сутки авиация Сил обороны нанесла 11 ударов по районам сосредоточения оккупантов. Ракетники и артиллеристы поразили 9 районов сосредоточения живой силы и район сосредоточения вооружения и военной техники противника, а также 2 позиции зенитно-ракетных комплексов, станцию РЭБ и склад боеприпасов.