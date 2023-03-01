ФБР: Пандемия возникла из-за утечки вируса из лаборатории в Китае

В Соединенных Штатах считают утечку из лаборатории в китайском Ухане наиболее вероятной причиной начала пандемии коронавируса. Об этом, со ссылкой на интервью директора Федерального бюро расследований Кристофера Врея телеканалу Fox News, пишет Олег Васкив, РБК-Украина.

"ФБР уже некоторое время назад пришло к выводу, что наиболее вероятным происхождением пандемии является инцидент в лаборатории в Ухане. Речь идет о потенциальной утечке из контролируемой китайским правительством лаборатории" , - указал чиновник.

При этом Врей отметил, что правительство КНР, по его мнению, "делает все возможное, чтобы помешать" усилиям США и их партнеров по установлению обстоятельств начала пандемии.

Напомним, к подобному выводу пришло Министерство энергетики США. Там также считают, что причиной начала пандемии COVID-19 стала утечка в одной из китайских лабораторий.