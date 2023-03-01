В Греции пассажирский поезд столкнулся с грузовым

В результате столкновения грузового и пассажирского поездов на севере Греции погибли по меньшей мере 32 человека, 82 человека получили ранения, сообщает Деловая столица.

Поезд, в котором находились около 350 пассажиров, столкнулся с товарным поездом поздно вечером во вторник возле города Лариса. По данным издания, это самая масштабная железнодорожная авария в Греции за десятилетия.

Обстоятельства трагедии до сих пор устанавливаются. Пока неизвестно, что именно стало причиной столкновения с пассажирским поездом, следовавшим между Салониками и Афинами.

Спасатели работали всю ночь, пытаясь освободить пассажиров, находившихся в одном из поездов. По меньшей мере 85 человек получили ранения в результате трагедии, 53 остаются в больницах, 25 пострадавших находятся в тяжелом состоянии

Столкновение произошло незадолго до полуночи во вторник при еще не выясненных обстоятельствах.

На месте происшествия работают около 150 пожарных и 40 машин скорой помощи. Отмечается, что усилия пожарных сосредоточены на первых двух вагонах пассажирского поезда — они перевернулись и туда трудно добраться.