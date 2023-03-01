ЕС перенес на год старт платной системы регистрации для туристов

Европейский Союз перенес дату введения системы ETIAS, предусматривающей предварительную регистрацию онлайн для туристов-посетителей стран ЕС на следующий год, пишет Антон Малиновский, РБК-Украина.

По системе ETIAS все посетители стран ЕС вне Евросоюза должны будут заранее зарегистрироваться онлайн и оплатить 7 евро на три года. Система должна была ввести в действие в конце 2023 года, но сейчас ее запуск отложен на 2024 год. Введение другой системы Евросоюза – EES, которая предусматривает биометрические проверки на границе для путешественников, также отложено до конца 2023 года.

Обе системы должны были быть введены в 2021 году, но из-за пандемии их запуск был отложен. Теперь же страны ЕС выразили опасения по поводу последствий усиления границных проверок между Великобританией и Францией, где уже наблюдаются длинные очереди в пиковые часы.