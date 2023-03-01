Вышло крупное обновление Windows 11

В свежем обновлении Windows 11, развёртывание которого начнётся в ближайшее время, появилось сразу несколько функций, заслуживающих внимания: интегрированный чат-бот Bing Chat, обновлённое приложение Phone Link с поддержкой iPhone, элементы управления для Windows Studio Effects, усовершенствованный пользовательский интерфейс для планшетов и компьютеров 2-в-1, переработанные виджеты, приложения чата и быстрой помощи, сообщает 3Dnews.

Чтобы получить доступ к новому обновлению, Microsoft рекомендует открыть меню настроек Windows 11, перейти в Центр обновления Windows и нажать кнопку «Проверить наличие обновлений» или просто дождаться его появления в составе выпуска безопасности за март 2023 года. Некоторые обновлённые приложения доступны через Microsoft Store.

Мы уже подробно писали об интегрированном в операционную систему чат-боте Bing на основе ИИ и обновлённом приложении Phone Link, которое наконец стало почти полноценно поддерживать iPhone. Теперь рассмотрим остальные новшества, появившиеся в февральском обновлении.

Во-первых, с обновлением стала доступна встроенная запись экрана с помощью экранного рекордера Snipping Tool. Теперь отпала надобность в сторонних приложениях, достаточно один раз щёлкнуть по значку Snipping Tool, чтобы начать запись, и щёлкнуть ещё раз для завершения. Вуаля! Клип с действиями пользователя готов.

Во-вторых, в меню «Пуск» и в «Проводнике» появились зачатки ИИ. Если раньше «рекомендованные» файлы на самом деле были просто недавно открытыми, то теперь пользователь Windows 11 Pro, присоединённый к домену Azure обнаружит, что Windows действительно рекомендует файлы, которые могут быть полезны для последующей работы. «Проводник» также обзаведётся такой возможностью, что должно существенно ускорить поиск нужных файлов. Правда неясно, связано ли это просто с улучшенной индексацией или с попыткой предугадать потребности пользователя с помощью ИИ.

В-третьих, Windows позаботится о снижении расходов на электроэнергию благодаря новым «рекомендации по энергопотреблению» от выключения экрана вместо запуска экранной заставки до управления яркостью и цветом дисплея и быстрого перевода устройства в спящий режим, когда оно не используется. Благодаря современным твердотельным накопителям и Windows Hello компьютер возобновляет работу почти мгновенно, поэтому нет причин оставлять его включённым.

Далее, в Windows добавлен новый вид виджетов с поддержкой Facebook* и Spotify. Не совсем ясно, что повлечёт за собой добавление ленты Facebook*, поскольку Facebook* вряд ли готов отказаться от сбора собственных данных о пользователях. Видимо, виджеты будут поддерживать Facebook* Messenger, но не полную ленту Facebook*. Также добавились виджеты с контентом Xbox Game Pass и Phone Link. Естественно, все виджеты могут быть быстро скрыты от просмотра.

Также февральское обновление обещает «более гибкое и расширенное решение» для голосового управления компьютером, впервые представленное в октябрьском обновлении Windows 11 22H2, с улучшенным управлением прокруткой и поддержкой широкого спектра приложений — от «Проводника» до Word.

Кроме того, Microsoft обещает улучшенную поддержку шрифта Брайля в комплекте с тремя новыми дисплеями «Designed for Surface» от HumanWare. По словам Microsoft, эти новые дисплеи сделают переключение между «Экранным диктором» и другими программами для чтения с экрана «бесшовным».

Среди прочего расширена функциональность «Удалённого помощника», позволяющего предоставить удалённое управление компьютером консультанту или более опытному пользователю. Теперь обе стороны могут либо поделиться своим экраном, либо отказаться от полного контроля. Также появилась новая «лазерная указка», которую можно использовать, чтобы выделить элемент управления или кнопку.

Планшетный интерфейс в Windows 11 также подвергся изменениям, например, после отключения физической клавиатуры от планшета, панель задач Windows будет скрыта автоматически, и чтобы вызвать её, нужно будет провести по экрану вверх.

Долгожданный блокнот с вкладками тоже включён в обновление: эта версия программы дебютировала в ранних бета-версиях, а теперь развёртывается в Windows по умолчанию.

Чат Windows не особо популярен у пользователей, но Microsoft не сдаётся — интерфейс чата, основанного на коде Microsoft Teams, был переработан и стал проще, чем когда-либо, показывать предпросмотр видео перед тем, как присоединиться к звонку.

Наконец, в обновлении реализован простой доступ к Windows Studio Effects — улучшениям на базе искусственного интеллекта для видеозвонков, таким как размытие фона, фильтрация шума и некоторые уникальные функции автоматического панорамирования камеры. Включить их можно через панель задач.