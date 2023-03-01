Новые спутники Starlink в три раза тяжелее

Несколько часов назад компания SpaceX вывела на орбиту сразу две партии новых спутников для группировки Starlink, сообщает Хайтек+.

Модель аппаратов получила название V2 Mini — это переходная версия между спутниками первого поколения и будущей версией V2, которая будет выводиться на орбиту кораблями Starship. Несмотря на название, V2 Mini больше и значительно тяжелее спутников Starlink первого поколения — их вес около 800 кг (прежние весят 295 кг), ширина 4,1 м, а усовершенствованная технология обработки сигналов позволит в четыре раза повысить спутниковую емкость.

Второе поколение спутников Starlink, обеспечивающих мобильный интернет для миллиона абонентов из США и ряда других стран, представлено моделями V2 и V2 Mini. Более крупные V2 сконструированы для корабля Starship сверхтяжелого класса, который еще не совсем готов. А «мини» — их уменьшенная версия, которую можно выводить на орбиту стандартной ракетой SpaceX Falcon 9.

«V2 Mini меньше, чем спутники V2 (отсюда и наименование), но пусть их название не вводит вас в заблуждение, — пояснили в компании. — V2 Mini оснащены более передовыми фазированными антенными решетками и используют для транзитной передачи Е-диапазон, который позволит Starlink обеспечить примерно в 4 раза больше емкости на спутник, чем предыдущие версии».

Федеральная комиссия по связи США недавно выдала SpaceX разрешение на запуск 7500 из 30 000 запланированных спутников второго поколения. Сейчас у компании на орбите примерно 3700 единиц спутников первого поколения, но чем больше абонентов подключается к сети, тем больше нагрузка на сервис и тем ниже скорость связи.

Чтобы как-то справиться с этой проблемой, Starlink пытается вводить разные тарифные планы: для жителей регионов с высокой нагрузкой ежемесячная плата выросла до $110-120, а там, где трафик ниже среднего — снижена до $90. Кроме того, у клиентов, израсходовавших 1 ТБ в месяц, падает скорость соединения, если они не доплатят сверху.

В скором времени у Starlink появится еще одна услуга — глобальный роуминг. Такое сообщение получили некоторые пользователи Statlink. Компания просит за нее $200 в месяц.