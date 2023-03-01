США перебросили в Европу "самолет судного дня"

В Исландии во вторник приземлился самолет E-6B Mercury, который выполняет функции воздушного командного пункта Военно-морских сил США.﻿ Об этом говорится в сообщении командования войск США в Европе в Twitter, сообщает Европейская правда.

"Самолет E-6B Mercury Военно-морских сил США, подчиненный первому крылу Стратегического командования США, недавно прибыл в Исландию, выполняя операции в зоне ответственности Европейского командования Вооруженных сил США" , - говорится в сообщении.

A @USNavy E-6B Mercury assigned to @US_STRATCOM Wing One arrived in #Iceland recently, while conducting operations in the USEUCOM area of responsibility. The crew met w/U.S. Ambassador to Iceland Carrin Patman & other diplomatic & military leaders. #WeAreNATO @usembreykjavik pic.twitter.com/CLYdl86kP4 — U.S. European Command (@US_EUCOM) February 28, 2023

Отмечается, что во время пребывания в Исландии члены экипажа самолета встретились с послом США и другими дипломатами и военными.

E-6B Mercury - это американский военный стратегический самолет управления и связи, а также воздушный командный пункт ВМС США. Его еще называют "самолетом судного дня".

Он предназначен для связи с атомными подводными лодками стратегического назначения, которые являются носителями межконтинентальных баллистических ракет. Речь идет о подводных лодках класса Ohio. На борту каждой субмарины может находиться до 24 ракет Trident II D5, способных нести ядерные боеголовки.

E-6B Mercury сделан на базе пассажирского лайнера Boeing 707-320. Он способен подниматься на высоту до 12,8 км, практическая дальность составляет - 11 760 км.