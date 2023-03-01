Оккупанты нашли более удобное место для запуска "шахедов" по Киеву

Российские военные начали запускать иранские дроны-камикадзе Shahed из Брянской области РФ﻿. Об этом говорится в сводке Министерства обороны Великобритании. Российские военные начали запускать иранские дроны-камикадзе Shahed из Брянской области РФ﻿. Об этом говорится в сводке Министерства обороны Великобритании, сообщает Деловая столица.

Как отмечается, 27 февраля Министерство обороны Украины подтвердило, что сбило 11 беспилотников Shahed из 14 запущенных за ночь. Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко говорил, что 9 из них были сбиты в районе Киева. Также сообщалось, что еще три "шахеда" уничтожили в Черниговской области.

По данным британской разведки, учитывая вектор атаки, эти дроны, скорее всего, были запущены из Брянской области РФ. Ранее единственным местом запуска с середины декабря 2022 года был Краснодарский край, через Азовское море.