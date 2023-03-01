К Земле мчатся четыре огромных астероида

На этой неделе мимо Земли пронесутся четыре больших астероида. Эти небесные тела не угрожают жителям планеты, пишет Людмила Жукова, РБК-Украина.

Что известно об астероидах

Астероиды безопасны для Земли, хотя их размеры внушительны. Небесные тела не приблизятся к нашей планете ближе чем на 3,5 миллиона километров.

"В список потенциально опасных астероидов NASA вносит приближающиеся к Земле объекты на расстояние менее 7,5 миллиона километров и имеют диаметр более 150 метров" , - сообщили в NASA.

Какие астероиды пролетят мимо Земли

Среди пролетающих мимо нашей планеты астероидов – 2012 DK31 диаметром 137 метров, который проходит на расстоянии 4,8 млн километров от Земли. Также астероид – 2006 г. BE55. Он имеет диаметр 137 метров и пролетает мимо Земли на расстоянии 3,5 млн километров от Земли.

Отмечается, что в пятницу, 3 марта, пролетят два больших астероида. Это 2007 ED125 диаметром 213 метров и 2021 QW, имеющий диаметр 76 метров.

Исследователи NASA и учёные во всем мире регулярно сканируют небо на наличие астероидов, которые могут быть опасны для Земли. В дополнение к наблюдению и отслеживанию астероидов с помощью телескопов, астрономы могут использовать радиоантенны, такие как объект NASA в Голдстоуне из Deep Space Network.