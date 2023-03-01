Обновленный Audi Q7 сфотографировали без камуфляжа

Это второе обновление внедорожника текущего поколения, которое фокусируется на внешних изменениях передней и задней части, сообщает 24 Канал.

В наши дни не часто можно увидеть автомобиль, получающий два обновления в течение своего жизненного цикла. Это особенно верно в мире внедорожников, который развивается очень быстро. Однако это именно то, что мы имеем здесь: Audi Q7 2024 выпуска, снятый на камеру с полностью снятым камуфляжным покрытием.

Это не означает, что представлен новый Q7. Этот тестовый автомобиль по-прежнему имеет кусочки черной ленты и продуманные крышки в ключевых областях спереди, что скрывает детали дизайна отдельных компонентов. Увеличьте лицевую панель, и мы увидим контуры меньших угловых вентиляционных отверстий, переработанных для более треугольной формы. Таким образом, нижняя панель удаляет часть отделки для более чистого вида. Решетка радиатора смотрится немного шире, но черные накладки на краях фар не скрывают ничего нового. Мы считаем, что форма фонарей останется неизменной, а изменения будут касаться внутренних компонентов.

Двигаясь назад, мы не видим никаких изменений в кузове Q7 между колесными арками. Задние фонари замаскированы так же, как фары – фактическая форма выглядит идентично текущей модели, но элементы внутри будут обновлены. Незначительные изменения отделки претерпевают нижнюю панель сзади.

Как мы можем судить, это все для этого цикла обновлений. Мы ничего не видели и не слышали об изменениях в интерьере, который, безусловно, хорош в своей нынешней форме, но выглядит несколько устаревшим по сравнению с роскошными конкурентами. Большие экраны и стеклянные кабины являются нормой в сегменте, двух вещей, недостающих текущему Q7. Мы также не ожидаем изменений в трансмиссии, которая включает выбор двигателей с турбонаддувом в 2,0-литровом четырехцилиндровом или 3,0-литровом V6 для покупателей в США.

Глядя дальше, Audi имеет большие планы относительно своей линейки, и под этим мы подразумеваем электрификацию. Текущий Q7, вероятно, будет последним с опциями двигателя внутреннего сгорания, но пока не придет его электрическая замена, второе обновление должно сохранить память покупателей о мощном внедорожнике в очень конкурентном сегменте. Ожидайте дебют во второй половине 2023 года.