В США рассматривают поставки в Украину сжиженного газа

Компания Sustainable Solutions из Техаса анонсировала два проекта по поставке в Украину сжиженного газа.﻿ Об этом рассказал генеральный директор компании Эмиль Пенья, сообщает Европейская правда.

По его словам, компания уже заключила соглашение об аренде плавучего терминала по приему сжиженного газа, который планируется разместить у побережья Эстонии.

"У нас есть два танкера для перевозки сжиженного газа, которые будут обслуживать этот терминал. Мы готовы запустить этот проект уже к октябрю. При этом часть газа уже готова выкупить Эстония, еще часть - Латвия. Однако большую часть мы готовы предложить Украине" , - заявил он.

По словам Пеньи, уже на следующей неделе в Хьюстон прибудет руководство "Нафтогаза" для ведения соответствующих переговоров.

Второй проект может быть запущен гораздо раньше - в течение ближайших месяцев. Он предлагает поставки сжиженного газа специальными грузовыми автомобилями, оснащенными устройствами для регазификации сжиженного природного газа.

"Подобные перевозки достаточно распространены в США, хотя в Европе, насколько известно, такие услуги предоставляет только одна компания. Сейчас мы готовы арендовать 10 таких машин, однако в будущем их количество может быть увеличено" , - рассказывает Пенья.

По его словам, компания планирует в ближайшее время начать стажировку в Польше водителей по работе на устройствах по газификации. Одновременно компания планирует получить все необходимые разрешения в ЕС и Украине.

"Конечно, это не решит всех проблем Украины с газом. Однако это позволит диверсифицировать поставки газа, повысив энергетическую безопасность Украины" , - резюмирует Пенья.

Как сообщалось, США отправили почти три четверти всего своего сжиженного газа в Европу за первые четыре месяца 2022 года по сравнению с одной третью в прошлом году.