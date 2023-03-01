Почти все депутаты получили 100% надбавку к окладу в январе

Почти все депутаты Верховной Рады, 396 из 415, получили стопроцентную надбавку к своему должностному окладу за январь 2023 года за "интенсивность труда", сообщает Украинская правда.

Средняя выплата на одного депутата за январь 2023 года составила 48,8 тысяч гривен. Эта сумма включает в себя собственно оклад, 100% надбавку к окладу и вариативные выплаты - за почетное звание, за ученую степень, средства за отпуск, больничный или служебную командировку.

Наибольшие выплаты получили председатель парламента Руслан Стефанчук - 78,9 тысяч гривен и председатель комитета ВРУ по иностранным делам Александр Мережко, который недавно баллотировался в президенты ПАСЕ - 69,1 тысячи гривен.

Самые маленькие: депутат из группы "Довіра" Валерий Лунченко - 4,9 тысяч гривен и исключенный из фракции "слуг" Александр Дубинский - 5 тысяч гривен.

Из тех 19 депутатов, которые не получили надбавку за интенсивность работы, 17 в принципе не получили никаких выплат за январь. В основном это лишенные мандатов нардепы от запрещенной ОПЗЖ (Игорь Абрамович, Олег Волошин, Тарас Козак, Наталья Королевская, Ренат Кузьмин, Виктор Медведчук, Юрий Солод, внефракционный Андрей Деркач), а также несколько нардепов из других фракций и групп, в частности Лариса Билозир, Олесь Довгий, Ольга Стефанишина.

Еще двое нардепов, лишенный мандата от ОПЗЖ Андрей Аксенов и Сергей Шахов из группы "Довіра" не получили зарплату, но получили компенсацию за неиспользованный отпуск и возмещение за командировку соответственно.

Суммарно на все выплаты депутатам в январе 2023 года ушло 19,4 миллиона гривен - это почти вдвое больше, чем за аналогичный месяц прошлого года, когда на это из бюджета потратили 10,3 миллиона гривен.

Напомним, с 1 февраля 2023 года в Украине изменились правила начисления денежных выплат для военнослужащих и в целом Сил обороны.

Военные, которые находятся далеко в тылу, вне зоны боевых действий и не выполняют задач на востоке, юге или севере страны, не будут получать дополнительную ежемесячную выплату в 30 тысяч гривен.

В то же время "тыловую" минимальную зарплату для работников ГСЧС и полиции должны поднять до 17,1 тысячи гривен, для военнослужащих НГУ и ВСУ - до 20 тысяч гривен.