В ОП отрицают причастность Украины к беспилотникам в России
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не наносит удары по территории России, так он отреагировал на обвинения россиян в том, что Украина атаковала беспилотниками регионы РФ, сообщает Украинская правда.
"Украина не наносит удары по территории РФ. Украина ведет оборонительную войну с целью деоккупации всех своих территорий. Это аксиома", - заявил Подоляк.
По его словам, в России нарастают процессы паники и распада, "проявлением которых является увеличение внутренних атак неустановленных летательных объектов на объекты инфраструктуры".