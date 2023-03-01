Российская нефть Urals за год подешевела почти в два раза

Средняя цена на нефть основной российской марки Urals в феврале 2023 года упала до 49,56 долларов за баррель. Это в 1,86 раз ниже, чем в феврале 2022 года (92,15 долларов за баррель).﻿ Об этом, со ссылкой на сообщение Минфина РФ, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

По данным ведомства, средняя цена на нефть марки Urals в январе-феврале 2023 года сложилась в размере 49,52 за баррель, что в 1,8 раз ниже, чем годом ранее (88,89 долларов за баррель).

Отметим, в феврале стоимость нефти марки Brent на мировых рынках была выше 80 долларов за баррель.

Напомним, с 5 декабря 2022 года вступило в силу эмбарго Европейского союза на импорт морской нефти с территории России. Кроме того, страны G7 и Австралия ввели ценовой потолок на уровне 60 долларов за баррель для российской нефти. А с 5 февраля 2023 года вступило в силу эмбарго ЕС на импорт нефтепродуктов с территории России. Ценовой потолок на дизельное топливо установлен на уровне 100 долларов за баррель.