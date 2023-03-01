Экс-главу аэропорта "Борисполь" приговорили к 5 годам лишения свободы

Бывшего руководителя "Международного аэропорта "Борисполь" и авиакомпании МАУ Евгения Дыхне приговорили к 5 годам лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба САП.

"1 марта 2023 года коллегия судей ВАКС объявила приговор, которым бывший руководитель государственного предприятия "Международный аэропорт "Борисполь" и начальник службы арендных отношений признаны виновными в злоупотреблении служебным положением, что нанесло более 15,7 млн грн убытков, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины.

Бывшему руководителю ГП "МА "Борисполь" суд назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций, на срок три года и со штрафом в размере 8,5 тыс. грн.

Начальнику службы арендных отношений - 4 года лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций, на срок три года и со штрафом в размере 8,5 тыс. грн" , - сообщили в ведомстве.

Апелляцию на решение суда можно подать в течение 30 дней в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда.