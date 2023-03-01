Лукашенко встретился с Си Цзиньпином в Пекине

Китайский лидер Си Цзиньпин встретился с белорусским диктатором Александром Лукашенко в Пекине, пока Запад предостерегает Китай от предоставления летальной помощи РФ для войны против Украины. Об этом, со ссылкой на CNN, сообщает Зеркало недели.

Си приветствовал Лукашенко в Доме народных собраний в Пекине, прежде чем они начали официальные переговоры. Ни одна из сторон еще не обнародовала подробности.

Это их первая личная встреча после того, как в сентябре Лукашенко и Си договорились о развитии отношений «всестороннего всеобъемлющего стратегического партнерства» на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Узбекистане, на котором также присутствовал глава Кремля Владимир Путин.

Визит Лукашенко состоялся на фоне усиления напряженности в отношениях между США и Китаем в последние недели, в том числе из-за беспокойства Вашингтона, что Пекин рассматривает возможность предоставления летальной помощи Кремлю в его военных усилиях. Пекин отрицает эти заявления.

Лукашенко также встретился с премьер-министром Китая Ли Кецяном и призвал обе страны «активизировать» свои отношения, согласно сообщению белорусского правительства.

«У нас нет закрытых тем для сотрудничества. Мы сотрудничаем по всем направлениям. Самое главное, что мы никогда не ставили перед собой задачу дружить или работать против третьих стран» , – сказал Лукашенко на встрече с Ли.

Усиление связей между Минском и Пекином происходит на фоне многолетнего ухудшения отношений Беларуси с ЕС, а также в связи с тем, что страна, возможно, стремится диверсифицировать свою зависимую от России экономику.

Беларусь оказалась под санкциями США и их союзников за поддержку войны РФ против Украины. ЕС также не признает победу Лукашенко на выборах 2020 года, вызвавших массовые продемократические протесты в стране, за которыми последовали жестокие репрессии со стороны правительства.

С начала вторжения РФ в Украине существовали опасения, что Беларусь снова будет использована в качестве плацдарма для нового российского наступления, или что войска самого Лукашенко присоединятся к войне. Перед визитом в Москву в начале месяца Лукашенко заявил, что его страна не отправит войска в Украину, если на нее не нападут.

И Китай, и Беларусь раньше намекали на то, что США не хотят видеть завершения войны.

В комментариях журналистам в начале этого месяца перед поездкой в Москву на встречу с Путиным Лукашенко утверждал, что хочет видеть мирные переговоры, и обвинил США в том, что они мешают президенту Украины Владимиру Зеленскому вести переговоры.

«США – единственные, кому нужна эта бойня, только они этого хотят» , – заявил он.

Пекин делал подобные заявления, а главный китайский дипломат Ван И на конференции по безопасности в Мюнхене в начале этого месяца сказал, что Китай не «подливает масла в огонь» и выступает против получения выгоды от этого кризиса, намекая на регулярные сообщения китайской пропаганды о том, что США намеренно затягивают войну для продвижения своих геополитических интересов и увеличения доходов своих производителей вооружений.

Встреча Лукашенко и Си состоялась на следующий день после того, как госсекретарь США Энтони Блинкен сделал одно из самых прямых на сегодняшний день заявлений о том, как США отреагируют на передачу Китаем оружия для России, предупредив о введении санкций против китайских компаний или граждан.

Пекин, утверждающий, что является нейтральной стороной, отверг обвинения о том, что рассматривает возможность отправки летальной помощи РФ.