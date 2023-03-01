Гуменюк: Россияне на юге обустраивают новые рубежи обороны подальше от линии фронта
Российские оккупанты на левобережье Херсонской области осознают, что им понадобятся новые оборонительные рубежи. Поэтому они их обустраивают подальше от линии фронта, сообщает РБК-Украина.
Об этом заявила начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк в эфире телемарафона.
"Мы наблюдаем с военной точки зрения, что они обустраивают себе новые рубежи обороны глубже и подальше от линии фронта. Это значит, что они отдают себе отчет в том, что такая оборона будет им нужна. Они в своих дальнейших планах имеют отступления к ней", - рассказала Гуменюк.
По ее словам, намерения оккупантов "эвакуировать" население имеет двойное направление.
"Это имитация "заботы" о местном населении для того, чтобы убеждать их в том, насколько им нужен "русский мир". Также оккупанты таким образом хотят обеспечить собственную безопасность. Они всегда прячутся за мирным населением и им нужна "плотность" этого населения в тех местах, где противник будет обустраивать для себя новые пункты базирования", - отметила Гуменюк.
Напомним, недавно в Генштабе сообщили, что в Олешках и Скадовске Херсонской области представители так называемой "власти" готовятся к бегству на территорию временно оккупированного Крыма, поскольку боятся деоккупации от ВСУ.
Также сообщалось, что российские военные пытаются подвинуться с левобережья Херсонской области ближе к Крыму, надеясь, что там им будет "безопаснее".