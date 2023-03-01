WP: США лучше быть готовы воплотить свои угрозы Китаю

Администрация Джо Байдена твердо настаивает, чтобы правительство Китая не помогало России обеспечивать ее вторгшуюся в Украину армию. Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд недавно объявила: «Мы должны четко дать понять, что если есть какие-либо мнения или действия со стороны Китая или других стран по обеспечению летальной поддержки россиянам в их жестокой атаке против Украины, тогда это не приемлемо. Это будет красная линия». Перспектива того, что Пекин начнет помогать России с оружием в развязанной ею войне – это не пустые разговоры, - пишет Washington Post, сообщает Зеркало недели.

Директор ЦРУ Уильям Бернс сказал в минувшие выходные: «Мы начали собирать разведывательные данные, указывающие на то, что Китай рассматривает передачу летального оборудования. Это не означает, что они приняли окончательное решение по этому поводу и действительно начали поставлять летальную технику». Немецкое издание Der Spiegel 23 февраля писало о том, что российская армия ведет переговоры с китайским производителем беспилотников Xi'an Bingo Intelligent Aviation Technology «о массовом производстве дронов-камикадзе для России».

«Господи, если совместить это с заявлением Томас-Гринфилд о «красной линии», тогда все выглядит зловеще. Потому что в прошлый раз, когда администрация демократов чертила «красную линию», это плохо закончилось для невинных людей на местах, для интересов США и геополитической стабильности» , – говорится в статье.

Издание напоминает о том, как в 2012 году президент Барак Обама объявил: «Мы очень четко донесли до режима Башара Асада, а также других игроков на местах, что красная линия для нас – это когда мы увидим передвижение или применение химического оружия». Затем сирийский диктатор использовал химическое оружие. И США ничего не сделали. Обама в конце концов согласился на сделку, которую предложил режим Владимира Путина. Она предполагала устранение сирийских запасов химического оружия.

Как заметила Ассоциация по контролю вооружений, постепенно стало ясно, что Россия и Сирия хотели скрыть правду о том, что режим продолжил применять химическое оружие. А Россия «пыталась заблокировать любые международные действия против сирийского союзника, сколь бы убедительными ни были доказательства».

«Красная линия была блефом. И сирийский режим разоблачил это. США казались слабыми, хвастливыми и легковерными. В течение шести лет после того, несмотря на заверения Дамаска и Москвы, что все сирийское оружие убрали, мирные сирийцы снова и снова задыхались от хлора, иприта и, возможно, зарина. Как команда Байдена добьется соблюдения новой красной линии?» , – пишет издание.

Были сообщения о том, что Белый дом рассматривает возможность опубликовать разведывательные данные, которые покажут, что Китай взвешивает, отправлять ли ему оружие России для применения в войне против Украины. Это хорошее начало. Но администрации стоит также иметь что-то, что будет иметь последствия для Китая, а не только разоблачит его тайны.

Washington Post напоминает, что в течение месяцев перед началом российского вторжения в Украину американские разведывательные службы раскрывали ценную информацию, говорящую о намерениях Путина: от спутниковых снимков до перехваченных разговоров и доказательств, полученных от людей.

США поделились этой информацией с лидерами Великобритании, Франции и Германии, а также с президентом Украины Владимиром Зеленским, который сначала скептически рассматривал возможность реального начала российского вторжения. В это же время, администрация Байдена прилагала беспрецедентные усилия, чтобы сообщить миру о настоящем замысле Путина, рассекречивая самую свежую разведывательную информацию о России.

«Команда Байдена обнародовала столько разведывательных данных, что некоторые бывшие офицеры ЦРУ начали гадать, не публикуют ли они слишком много, подсказывая россиянам, какими методами США следят за их коммуникациями» , - говорится в статье.

Распространение разведывательной информации унизило Путина и российское правительство и помогло Украине подготовиться в последнюю минуту. Но вторжение это не сдержало. А теперь стоит взглянуть на Пекин. Китайское правительство обвиняли в организации геноцида против уйгурцев. Оно отказалось сотрудничать с ВОЗ в попытках расследовать происхождение коронавируса. Оно жестоко задушило Гонконг и угрожает Тайваню. А недавно китайские военные отправили шпионские воздушные шары в небо над Америкой.