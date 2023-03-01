Главы оборонных ведомств США и Китая не разговаривали три месяца — Bloomberg

Главы оборонных ведомств США и Китая не общались с ноября прошлого года, заявил Пентагон. Это признак того, как напряженность вокруг Тайваня и китайского шпионского аэростата нарушила коммуникацию между двумя самыми мощными вооруженными силами мира, пишет Bloomberg, сообщает Зеркало недели.

Министр обороны США Ллойд Остин разговаривал со своим китайским коллегой генералом Вэй Фэнхэ на полях мероприятия Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в Камбодже 22 ноября, по словам спикера Минобороны США Пета Райдера.

«Пентагон поддерживает регулярные контакты с КНР на многих уровнях» , - сказал Райдер.

Отсутствие коммуникации между главами оборонных ведомств двух стран подчеркивает, насколько недавние споры относительно воздушного шара, вопроса Тайваня и многочисленных других горячих точек ухудшили отношения и привели к разрыву связей. В начале февраля Китай отверг попытки США организовать телефонный разговор Остина с Вэй Фэнхэ, чтобы обсудить инцидент с воздушным шаром.

На прошлой неделе президент США Джо Байден выразил обеспокоенность отсутствием коммуникации, заявив в интервью ABC News, что для двух мощнейших стран мира важно иметь возможность быстро решать любые вопросы, чтобы не допустить ошибки.

Отсутствие коммуникации между Остином и Вэй Фэнхе следует после блокировки других контактов на высоком уровне.

Госсекретарь Энтони Блинкен отменил визит в Пекин после того, как администрация объявила, что отслеживает аэростат. Последующая встреча с главным китайским дипломатом Ван И еще больше разожгла напряженность: Пекин заявил, что США намерены начать новую холодную войну, а Вашингтон предостерег Китай от поддержки российского вторжения в Украину.

США тратят на свою армию больше денег, чем любая другая страна, с бюджетом в 773 миллиарда долларов на 2023 год. Китай занимает второе место, его оборонные расходы на 2023 год прогнозируются на уровне 229 миллиардов долларов.

Многие военные контакты США и Китая были приостановлены после того, как тогдашний спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси посетила Тайвань в августе прошлого года. Байден и лидер Китая Си Цзиньпин договорились возобновить значительную часть этих контактов во время встречи на Бали в ноябре, но скандал вокруг сбитого США воздушного шара заморозил эти усилия.