Лукашенко заявил лидеру Китая, что поддерживает его мирный план по Украине

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко во время визита в Китай заявил, что его страна полностью поддерживает "мирный план" Пекина, сообщает Украинская правда.

Об этом он сказал Лукашенко во время встречи с лидером КНР Си Цзиньпином.

"Сегодняшняя встреча (1 марта - ред.) проходит в очень сложное время, которое требует новых, нестандартных подходов и ответственных политических решений. Они должны быть направлены на не допущение скатывания к глобальному противостоянию, в котором не будет победителя.

Вы об этом четко, однозначно, пунктуально недавно заявили, обращаясь к мировому сообществу. Именно поэтому Беларусь выступает с предложениями о мире и всецело поддерживает выдвинутую вами инициативу о международной безопасности".

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