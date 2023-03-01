Bloomberg: Война разрушает потребительскую экономику РФ больше, чем пандемия

С момента вторжения РФ в Украину розничные продажи в России продолжают сокращаться, и это сокращение уже стало более затяжным, чем падение во время глобальной пандемии, сообщает Новое время.

Об этом пишет Bloomberg.

Как отмечает агентство, спад свидетельствует о «постоянном падении» уровня жизни россиян, подобно тому, что происходило в 2014 году после аннексии Крыма. Потребительский сектор составляет около половины экономики.

Bloomberg пишет, что хотя панические покупки поддерживали потребление в течение нескольких недель после начала вторжения год назад. Однако, с тех пор оно упало глубоко ниже нуля и осталось там до начала 2023 года.

Ожидается, что расходы домохозяйств будут падать ежеквартально в 2023 году.

В январе этого года розничные продажи сократились примерно на 10,7% год к году. Падение продолжается 10-й месяц подряд, что является более длительным периодом, чем падение в разгар пандемии в 2020 году.

По мнению аналитиков Bloomberg, реальная заработная плата, вероятно, упала в декабре самыми быстрыми темпами за последние пять месяцев.

По мнению экономистки компании Финам Елены Беленькой, российская розничная торговля в прошлом году претерпела сильнейшее сокращение с 2015 года, снизившись на 6,7% в реальном измерении.

Как ранее сообщалось, в январе 2023 года нефтегазовые доходы России резко упали, что привело к самому большому дефициту бюджета за первый месяц года как минимум с 1998 года.