NYT: РФ проиграла крупнейшую танковую битву за Угледар, попав в засады

Россия проиграла масштабную танковую битву за Угледар Донецкой области, попав в засады ВСУ – так же, как во время наступления танковыми колоннами в начале полномасштабного вторжения, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает The New York Time.

"В длительном бою обе стороны отправили в бой танки, которые с грохотом преодолевали грунтовые дороги и маневрировали вокруг лесополос. Россияне наступали колоннами, а украинцы маневрировали в обороне, ведя огонь издалека или из укрытий, когда российские колонны попадали в поле их прицела.

Когда все закончилось, оказалось, что Россия не только не смогла захватить Угледар, но и допустила ту же ошибку, которая стоила Москве сотни танков в начале войны: наступающие колонны попадали в засады".

Как сообщает NYT, кадры, снятые украинскими военными беспилотниками, свидетельствуют, что на полях вокруг Угледара стоят взорванные на минах, подбитые артиллерией или уничтоженные противотанковыми ракетами корпуса российской бронетехники.

В битве под Угледаром, как отмечают украинские военные, на которых ссылается издание, Россия потеряла не менее 130 танков и бронетранспортеров.