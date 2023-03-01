Блинкен: Нет никаких доказательств того, что Путин готов к мирным переговорам

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил во время визита в Узбекистан в среду, что администрация Байдена не видит "никаких доказательств" того, что президент России готов к серьезным мирным переговорам в войне против Украины, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает New York Times.

"Наоборот, все доказательства свидетельствуют об обратном" , - сказал Блинкен.

"Настоящий вопрос заключается в том, дойдет ли Россия до момента, когда она действительно будет готова прекратить свою агрессию" , - добавил он.

Соединенные Штаты и их европейские союзники настаивают на том, что их главная цель сейчас - увеличение военной помощи Украине, чтобы она могла вернуть свою территорию и быть в лучшем положении, если в конце концов начнутся существенные переговоры.

Только тогда появится шанс на "справедливый и прочный" мир, сказал Блинкен.

Как сообщалось, министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис не верит в предположение, что Россия устанет от войны и захочет договариваться.