МИД Китая отреагировал на заявление ФБР о происхождении COVID-19

Министерство иностранных дел Китая в ответ на заявление директора ФБР о возможной утечке коронавируса из китайской лаборатории обвинило разведывательное сообщество США в "сочинении историй", а также намекнуло на другие источники происхождения COVID-19, сообщает Деловая столица.

Об этом заявила представитель МИД Китая Мао Нин во время общения с журналистами.

Она напомнила, что в отчете миссии ВОЗ о расследовании происхождения коронавируса отмечалось, что лабораторное происхождение пандемии считается крайне маловероятным. В то же время чиновница перевела обвинения в адрес США.

"В настоящее время все больше и больше подсказок от международного научного сообщества указывают на происхождение вируса из источников по всему миру. Многие высказывали вопросы и беспокойство по поводу биологических военных баз США в Форт-Детрике и по всему миру. США должны сотрудничать с ВОЗ, чтобы как можно быстрее пригласить экспертов со всего мира в США для изучения происхождения и своевременно, открыто и прозрачно делиться результатами исследования с международным сообществом" , — заявила Мао Нин.

Она добавила, что Китай выступает решительно против любой формы "политического манипулирования проблемой определения происхождения" коронавируса. А разведывательное сообщество США обвинила в "сочинении историй", заявив, что к его выводам мало доверия.

Напомним, директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что, вероятнее всего, утечка коронавирус произошла из лаборатории в китайском Ухане.

В Министерстве энергетики США 26 февраля также назвали утечку из китайской лаборатории наиболее вероятной причиной вспышки пандемии в мире.